Во Владивостоке встретились юные роботехники двух регионов

Ребята выясняли, кто лучший в профессии будущего

Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялся четвертый фестиваль "Робофест. Владивосток-2017", сообщает корреспондент РИА VladNews. Десятки детских и юношеских команд из школ и образовательных центров Приморского и Хабаровского краев соревновались в 10 дисциплинах. Стоит отметить, что в некоторых категориях соревнований условия стали сложнее в сравнении с прошлым годом.

На фестивале в студенческом клубе "Паллада" собрались ребята из Владивостока, Находки, Большого Камня, Лучегорска Артема, Уссурийска, села Спасское и Хабаровска. Причем ребята из Хабаровска и Большого Камня на робофест во Владивостоке прибыли впервые.

Участник фестиваля соревновались в категориях "Робокарусель. Траекторий-счетчик", "Робокарусель. Боулинг", "FLL", "Hello, robot! Arduino. Сортировщик", "Hello, robot! Arduino. Шорт-трек", "Hello, robot! LEGO Сортировщик", "Hello, robot! LEGO Траектория", "Hello, robot! LEGO Чертежник", "Hello, robot! LEGO Шорт-трек" и "jr. FLL".