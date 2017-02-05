Женщины платят за секс чаще, чем мужчины, - ученые

Представительницы слабого пола избавляют себя от отношений

Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что женщины готовы платить за секс чаще, чем представители сильного пола, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Как оказалось, здесь речь идет о карьеристках, которые не готовы уделять времени семье и рождению детей, поэтому они готовы заплатить за секс, чтобы не видеть рядом с собой мужчину.

По словам специалистов, в последнее время 72% женщин не готовы продолжить отношения с мужчинами, с которыми у них произошел «случайный секс».

Как признались сами женщины, они не готовы к серьезным отношениям, поэтому платят за секс, чтобы больше не видеть рядом с собой этого мужчину.

Однако представители сильной половины воспринимают тактильную связь как способ продолжения отношений.