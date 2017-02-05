В Роспотребнадзоре назвали долю фальсификата на прилавках‍

Из продовольствия в России чаще всего подделывают молочные, рыбные продукты и полусладкие игристые вина

Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Почти каждый десятый продукт питания на прилавках наших магазинов и рынков не отвечает требованиям российского законодательства. Если быть точным, то объем фальсификата составляет сегодня порядка 7 процентов. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Речь идет о продуктах, которые нарушают нормы как технических регламентов по безопасности, так и заявленным на этикетке, отметила главный санитарный врач России.



Самое интересное, что жалоб и гневных писем от потребителей не так уж и много. На рассмотрении в ведомстве сейчас находится более полумиллиона таких обращений.



«Но если пересчитать на количество населения в России, то получается, что россиянин жалуется на недоброкачественные продукты в магазинах в 10 раз реже, чем гражданин Великобритании», - отметила Попова.



В связи с этим Роспотребнадзор в прошлом году в десять раз сократил проверки в магазинах и на рынках, торгующих мясом, рыбой, крупами, хлебобулочными изделиями и другими продуктами.



Ранее помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко рассказывал о том, что в России фальсификатом можно считать порядка четверти всех продуктов питания. Эту информацию сначала опровергли в Роспотребнадзоре, а потом и сам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.



По его словам, если проблема не такая масштабная, это не значит, что ее не надо решать. Она обусловлена стремлением производителей заработать больше денег в ущерб качеству.



«Это влияет негативно на развитие рынка, потому что рынок не должен быть искажен», - добавил он.



Из продовольствия в России чаще всего подделывают молочные, рыбные продукты и полусладкие игристые вина. Основные каналы продаж фальсификата - небольшие магазины, открытые рынки и места уличной торговли.



Отметим, что ранее о количестве фальсификата в российских продуктах рассказали в Россельхознадзоре, при этом представители ведомства не смогли сойтись в оценке проблемы. Если помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко, выступая на Гайдаровском форуме, рассказал о том, что фальсифицируется до четверти всей пищевой продукции всех видов, то сам руководитель ведомства Сергей Данкверт назвал эти данные преувеличением с целью повысить значимость своей организации.