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Когда откроют Египет для туристов 2017: новости сегодня на февраля

Один из самых волнующих вопросов для россиян
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Когда откроют Египет для российских туристов 2017 – это один из самых волнующих вопросов для россиян, предпочитающих отдыхать за рубежом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Ведь ранее многие россияне любили проводить свой отпуск в Стране пирамид. Ведь там даже сейчас, зимой, можно насладиться солнцем и теплым морем.

Но после теракта, произошедшего ноябре 2015 года на борту российского пассажирского лайнера, вылетевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, Россия приостановила авиасообщение с Каиром. Москва объяснила, что восстановления авиационного сообщения между Россией и Египтом может произойти лишь после того, как Египет сможет гарантировать безопасность российских туристов.

Как заявил дипломатический источник, Каир уже готов к приему граждан РФ. Когда открою Египет для россиян сейчас зависит от работы российской комиссии, проверяющей ситуацию с обеспечением безопасности в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. И если доклад комиссии будет положительным, появятся основания для полномасштабного восстановления регулярных и чартерных рейсов в Каир, Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

В январе 2017 года группа российских специалистов проверила системы охраны аэровокзалов в вышеназванных городах. Особой проверке подверглись воздушные гавани на предмет наличия биометрического контрольного оборудования. Это было одним из главных условий открытия авиасообщения между двумя странами. Наиболее безопасным, по выводам этой комиссии, был признан каирский терминал.

Как отметил глава Минтранса Максим Соколов, приоритет при открытии авиасообщения с Египтом отдается именно каирскому аэропорту из-за высокого уровня безопасности. Эту информацию подтвердил также и заместитель главы правительства Аркадий Дворкович.

Планируется, что авиасообщение между Россией и Египтом должно было возобновиться 23 февраля. На эту дату египетская сторона должна выполнить все требования по безопасности. В противном случае дата восстановления авиасообщения с Египтом может быть перенесена. Но, как отметил источник, на данный момент нет ничего, что могло бы препятствовать возобновлению авиасообщения между странами.
Многие туркомпании тем временем уже провели подготовку и готовы вновь начать продажу туров в Египет.

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