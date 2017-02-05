Двое и более детей становятся причиной появления заболеваний сердца у родителей, - ученые

Мужчины также подвергаются риску заболеваний

Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Китайские ученые в ходе исследования выяснили, что у людей, у которых двое или более детей, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Как оказалось, один ребенок обеспечивает защиту родителям, но если больше, то это увеличивает финансовое давление на них. Это бремя вызывает дополнительный стресс для отцов, в то время как гормональные изменения от многоплодной беременности влияют на женщин, показало исследование.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 500 тысяч человек. Результат показал, что существует взаимосвязь между числом детей и болезнями сердца.