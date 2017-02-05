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Ответственная работа становится причиной ожирения, - ученые

Люди перестают следить за питанием и физической активностью
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, что ответственная работа может стать причиной набора массы тела, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум.

По словам специалистов, все дело в том, что ответственная работа чаще всего сидячая, что и сказывается отрицательно на фигуре сотрудников. Эксперты уверены, чтобы избежать каких-либо проблем, сотрудникам следует делать упражнения в перерывах между работой.

Однако не только сидячий образ жизни способствует ожирению. Также на ответственной работе люди чаще испытывают стресс, поэтому начинают есть сладкую и жирную пищу, что приводит к некоторым проблемам.

Специалисты провели опрос и выяснили, что практически все люди, которые занимают высокое место на работе, имеют лишние килограммы.

Ученые уверены, что людям следует внимательнее относиться к своему питанию, также заниматься спортом или делать упражнения в свободное от работы время, чтобы сократить риск набора лишних килограммов.

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