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Суши приготовленные в России опасны для здоровья, - Роспотребнадзор

Образцы блюда отправили на экспертизу
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что суши, которые готовят в России, могут привести к отравлению, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Отметим, что суши – это японское блюда. В стране восходящего солнце процесс приготовления суши находится под серьезным контролем, поэтому процент заражения гельминтами там крайне мал.

В ходе съемок программы «Еда живая или мертвая» на анализ были отправлены образцы российских суш. Результат показал, что во всех пяти образцах были обнаружены микроорганизмы, которые превышали допустимую санитарную норму. Роспотребнадзор признал, что в России существуют реальные проблемы с приготовлением данного блюда.

Но вот, по мнению диетологов, что правильно приготовленные суши отлично подходят для правильного питания. А если все-таки имеются какие-то нарушения в процессе приготовления, то это может быть опасно для здоровья.

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