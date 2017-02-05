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Ученым удалось сфотографировать смерть звезды

Данное явление можно увидеть раз в несколько сотен лет
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Сотрудники NASA обнародовали снимок смерти звезды, который был сделан на космический телефон Hubble, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

На снимке запечатлен процесс взрыва звезды OH231.8+4.2. Как рассказали специалисты, подобный процесс можно наблюдать раз в несколько сотен лет, так как в радиусе действия телескопа находится всего 2,3 тысячи звездных систем.

Как рассказали ученые, взорвавшаяся звезда располагалась в туманности Тухлое яйцо. Из-за того, что в ней содержится много серы, взрыв можно было увидеть на расстоянии более чем в 123 тысячи световых лет.

Телескоп Hubble также запечатлел огромное облако, которое образовалось на месте взрыва звезды, и будет рассеиваться на протяжении более чем 10 тысяч лет. Ученые отмечают, что объект OH231.8+4.2 был нестабильным на протяжении нескольких лет с момента его обнаружения. 

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