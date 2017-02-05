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Общество

Ветеранов и военнослужащих Приморского соединения войск ПВО поздравили во Владивостоке

Константин Лобода наградил отличившихся военнослужащих памятными знаками
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Торжественное собрание, посвящённое 60-летию Приморского соединения войск противовоздушной обороны, состоялось вчера, 4 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Лобода поздравил с юбилеем ветеранов, офицеров, военнослужащих и специалистов Приморского соединения ПВО.

- Вы высоко несёте звание защитников Родины, находитесь на передовом рубеже обороны страны. Со времен основания и по сегодняшний день главной задачей Приморского соединения ПВО было и остаётся прикрытие от воздушных ударов вероятного противника промышленных, транспортных и военных объектов региона, полноценная защита его территории и населения, - отметил вице-мэр. – Продолжая лучшие боевые традиции старших поколений, личный состав соединения успешно решает все самые сложные и ответственные учебно-боевые задачи. Уверен, ваша работа, ваша служба были и остаются надёжной гарантией мирной жизни. От всей души желаю вам новых успехов в достойном служении Отечеству.

Константин Лобода наградил отличившихся военнослужащих памятными знаками «Владивосток – город воинской славы», почётными грамотами и благодарственными письмами администрации города.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом ансамбля песни и пляски Краснознаменного Тихоокеанского флота.

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