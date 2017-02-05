Местные мародеры продолжают вывозить тонущее во Владивостоке судно Yeruslan по частям 11:23, 05 февраля Местные мародеры продолжают вывозить тонущее во Владивостоке судно Yeruslan по частям (Видео)
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Общество

Местные мародеры продолжают вывозить тонущее во Владивостоке судно Yeruslan по частям

Жители от жадности не жалеют даже своих машин
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Местные мародеры продолжают разворовывать тонущее судно Yeruslan, которое уже два года «базируется» во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что людей не пугал даже пожар на корабле, вовремя которого некоторые очевидцы не растерялись и начали вывозить «запчасти». Распиливать судно продолжают и по сей день. Наживиться на брошенном судне пытаются многие.

Людей не пугает, что корабль вот-вот пойдет ко дну и лед может треснуть. По словам очевидцев, люди толпами приезжают к судну, а уезжают, прихватив с собой какой-нибудь металлический объект с корабля. Стоит отметить, что люди не жалеют даже своих автомобилей, с помощью которых они не только вывозят части местной "достопримечательности", но и даже пытаются вырвать объекты побольше.

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