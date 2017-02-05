Сегодня в Приморье похолодает до -12 °C

Во Владивостоке без осадков

Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 февраля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Облачно, местами небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +3...-12 °C.

Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного, со второй половины дня сильный. Температура воздуха -2...-4°C.

В Уссурийске облачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...-2°C.

В Находке облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха +1...-1°C.