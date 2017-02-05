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Гороскоп на 5 февраля

Сегодня следует быть осторожными со своими чувствами и эмоциями
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа призывают быть осторожнее со своими чувствами и желаниями: эмоции в этот день могут перехлестывать через край, сообщает 1001 Гороскоп. По этой причине обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, случайное знакомство – обернуться изменой, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра, так что лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть. Впрочем, у этого феерического дня есть и множество плюсов: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность завтра на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.

Сегодня Овен может то и дело ловить на себе недоуменные взгляды: его неорганизованность будет написана у него на лице. Ну а если по лицу это будет не видно, она уж точно проявится в его противоречивых поступках и размышлениях о том, как ему лучше поступить. Овен сегодня полон деятельной энергии, так что не заметить его метаний окружающим будет просто невозможно! Придется потерпеть, пока Овен не приведет свои растрепанные мысли и чувства в порядок.

Сегодня Тельца ждет сюрприз – в первую очередь, в финансовом плане. Как и любой сюрприз, он не обязательно должен быть со знаком «плюс». Начать с того, что Телец вообще не будет склонен заниматься деньгами, однако обстоятельства потребуют внимания к ним: в течение дня Телец может и найти, и потерять. Премия, прибыль, отданный долг, проигрыш или ненужная покупка – Тельцу стоит приготовиться к любым неожиданностям и быть осторожнее с тратами, чтобы не остаться внакладе.

Сегодня Близнецы могут стать законодателями тенденций! Их энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат им внимание окружающих, которые будут жадно ловить их слова. Близнецы готовы заразить энтузиазмом кого угодно, делясь со слушателями свежими идеями и планами и вдохновляя их на новые дела. Одежду, как у Близнецов, захочется носить, а озвученные ими идеи – претворять в жизнь. Так что сегодня Близнецы без труда могут заручиться поддержкой любых своих проектов и планов.

Сегодня Раку не стоит рваться на первые роли, это у него все равно не получится. Ему будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое. Если Рак захочет продвинуться вперед, то самое разумное – делать это на пару с кем-то. А еще лучше для Рака – помогать тем, кто нуждается в нем. Присоединитесь к чужому рабочему проекту, окажите поддержку близким и родным. В номинации «За лучшую вторую роль» вы сегодня добьетесь отличных результатов!

Сегодня Лев должен приготовиться к сюрпризам! Он втайне ждал предлога, чтобы нарушить свое расписание дня, и можно не сомневаться: такой предлог у него обязательно появится. Какие-то события, новости или люди нарушат привычное течение его дел, заставив изменить свои планы. Впрочем, Лев не пожалеет: немного хаоса в жизни ему не повредит. Тем более что сегодня этот хаос откроет перед Львом новые дороги и новые возможности.

Сегодня у Девы откроется талант оказываться в нужном месте в нужное время. И что самое главное – иметь дело с нужными людьми! Звезды гороскопа советуют Деве оставить в своей жизни место для новых идей и новых знакомств, пусть даже незапланированных и нежданных. Если Дева будет полностью открыта для общения, то сегодня имеет шанс встретиться с человеком, который произведет в ее мировоззрении маленький переворот, заставив на многие вещи взглянуть по-новому.

Сегодня социальная энергия Весов достигнет пика: их энтузиазм и позитивный настрой обеспечат им симпатии окружающих. Это отличный день для Весов, чтобы привлечь на свою сторону людей: провести сложные переговоры, поставить точку в конфликте, заручиться поддержкой или просто завести приятное знакомство. Весы сумеют заразить собеседника своим интересом и заставят прислушаться к себе. Завтра любая их деятельность в этом направлении практически обречена на успех!

Сегодня Скорпион в состоянии завоевать весь мир! По крайней мере, именно на это он будет настроен. Самое интересное, что его самоуверенность будет иметь под собой основу – Скорпион действительно способен сегодня на многое. Его энергия не будет знать границ, а из словарного запаса исчезнет слово «невозможно». Людям, вставшим на его пути, можно лишь посочувствовать: безжалостный Скорпион будет подобен теще из анекдота, упавшей в бассейн с крокодилами. Как говорится, ваши крокодилы, вы их и спасайте.

Сегодня жизнь предоставит Стрельцу немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них он сумеет воспользоваться! Дело в том, что звезды гороскопа наделяют Стрельца расслабленным настроем и некоторой медлительностью – он может просто не успеть среагировать на стремительно меняющуюся обстановку сегодняшнего дня. Так что если Стрелец хочет схватить за хвост свою удачу, ему следует более активно включиться в происходящее и не зевать, смотря по сторонам!

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу выйти за рамки привычных ограничений и барьеров, чтобы понять – мир интереснее, чем тот искусственный мирок, в котором он день изо дня привык крутиться! Неотложные дела, рутина, быт – обычно у него нет времени на то, чтобы поднять голову и оглянуться. Сегодня у Козерога есть отличный шанс вырваться из будничной суеты, взглянув на многие привычные вещи незамутненным, свежим взглядом.

Сегодня Водолей имеет все шансы обзавестись новыми знакомыми, поклонниками его таланта и просто попавшими под его обаяние людьми! Его энергия будет бить ключом, заставляя Водолея находиться в центре событий и нередко играть в них режиссерскую роль. Сегодня Водолей может на практике понять секрет талантливого организатора: не стоит тратить время на то, чтобы подобрать свой ключик к сердцу каждого. Достаточно найти универсальные ходы, которые придутся по вкусу большинству.

Сегодня сила Рыб – в близких людях, готовых их поддержать. Если они обратятся за поддержкой к родственникам и друзьям, то получат от них помощь даже больше, чем ожидали. Впрочем, решение проблем – лишь одна из возможностей этого дня. Любое дело, которое Рыбы сегодня затеют со своими близкими, принесет им не только радость, но и, возможно, конкретную пользу. Устройте дружескую вечеринку или просто соберитесь в кругу семьи. Будьте искренни с теми, кто вам дорог, и они во всем пойдут вам навстречу.

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