Девальвация рубля в 2017 году в России: чего ждать, последние новости

ВВП России в этом году вырастет на 1 процент

Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

В 2017 году рубль ждет десятипроцентная девальвация, нефть при этом будет стоить 50-60 долларов за баррель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Макроэкономическом прогнозе по ситуации в России и мире в 2017 году» Национального рейтингового агентства.



Согласно предварительной информации, ВВП России в этом году вырастет на 1 процент, инвестиции — на 2,1 процента, промышленное производство — на 1,2 процента. Что касается реальных доходов россиян, то они станут больше на 2,5 процента, а инфляция составит 6 процентов.



Специалисты Национального рейтингового агентства также отметили, что в 2017 году Резервный фонд будет почти исчерпан. Они также напомнили, что с начала минувшего года он сжался на 45,3 процента.



В Национальном рейтинговом агентстве предположили, что санкции в отношении России в этом году отменять не будут. Это связано с консолидированной позицией американских республиканцев и демократов по ситуации в Украине.



Сообщается, что при отмене санкций экономика Росии выросла бы еще на 1 процент. Что касается объема инвестиций, он мог бы увеличиться на целых 6 процентов.



В ведомстве подчеркнули, что главными возможностями для российской экономики в 2017 году является принятие долгосрочной стратегии экономического развития (Центра стратегических разработок или Столыпинского клуба) и стабилизация цен на нефть благодаря договоренностям с ОПЕК.



Напомним, 3 февраля стоимость нефти марки Brent превысила 56,72 долларов за баррель. Углеводороды дорожают после того, как ОПЕК достигла соглашения о сокращении добычи нефти до 32,5 миллиона баррелей в день.