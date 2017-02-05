На следующей неделе в Приморье серьезно похолодает 16:01, 04 февраля На следующей неделе в Приморье серьезно похолодает
Молодой человек выпал из окна во Владивостоке 15:46, 04 февраля Молодой человек выпал из окна во Владивостоке
Жительница Владивостока скончалась в номере гостиницы 15:13, 04 февраля Жительница Владивостока скончалась в номере гостиницы
Новостная лента
Февраль, 05 воскресенье
06:30
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
06:30
Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях? Видео
06:30
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
06:27
Владимир Путин рассказал о том, как вырастут зарплаты россиян в 2017 году
04:43
Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году: последние новости из Госдумы
03:19
Девушка, прикурившая от свечи в храме, пойдет под суд‍ в Белгороде
02:36
Пятилетняя девочка погибла от укуса собаки под Хабаровском
01:17
Повышение стипендий в России в 2017 году: последние новости
00:02
В Новосибирске сняли с рейса пассажира, избившего бортпроводника
Февраль, 04 суббота
23:39
Головоломка «Найди панду» набирает популярность в Интернете
22:24
Ученые узнали, сколько часов в неделю можно работать
21:14
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников на 2017 год
20:53
Ученые выяснили, в какое время суток люди предпочитают заниматься сексом
20:28
Единый день сдачи ЕГЭ родителями пройдет 7 февраля в 50 регионах России
19:09
Вес человека зависит от его дохода, - ученые
18:31
По постам в соцсети можно установить сексуальные потребности человека, - ученые
18:04
Юристы отправятся в колонию Видео
17:42
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»
17:32
Тема недели: Пираты Амурского залива Видео
17:18
Во Владивостоке сыграют спектакль "Особенности национальной женитьбы"
16:41
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с погибшим водителем
16:01
На следующей неделе в Приморье серьезно похолодает
15:52
В одной из школ Приморья произошло задымление
15:46
Молодой человек выпал из окна во Владивостоке
15:39
«Взламывание» и «Вечный двигатель» во Владивостоке Видео
15:13
Жительница Владивостока скончалась в номере гостиницы
14:57
Скоро во Владивостоке появится свой «Дом-2»
14:33
Житель Новосибирска стал миллионером после хоккейного матча «Адмирал» - «Сибирь»
14:08
Приморский край примет Всемирный фестиваль молодежи и студентов
13:24
Специалисты: В январе в Приморье опасных заболеваний животных не выявлено
13:09
Седьмой всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая ларга» стартовал во Владивостоке Фото
12:48
Мужчина ограбил свою соседку в Приморье
12:29
Какой сегодня праздник: 4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4077 (16) от 03 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
За культурой - в очередь!
Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий
Владивосток попал на две тыщи
Морские огороды увеличили урожайность
Недостроенному отелю насчитают адекватную цену
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Владимир Путин рассказал о том, как вырастут зарплаты россиян в 2017 году

В этом году есть все шансы не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться
Фото: ИТАР-ТАСС Фото: ИТАР-ТАСС
Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Российский президент Владимир Путин на встрече с главой Камчатки Владимиром Илюхиным отметил, что реальные зарплаты в регионе в 2017 году могут вырасти, если местные власти будут следить за основными показателями в соцсфере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Путин отметил, что «в этом году есть все шансы не только восстановить утраченное (размеры реальных зарплат), но и немножко приподняться».

«Все, что касается выполнения положений майских указов, мы выполняем все установленные показатели», – заверил российского лидера Илюхин.


В то же время он признал, что «есть некоторое снижение по заработной плате». По его словам, снижение этого показателя в регионе в 2016 году соответствовало уровню инфляции, в результате чего сократилась покупательская способность.

Напомним, что в декабре прошлого года Владимир Путин поручил кабмину в 2017 году сосредоточиться на повышении зарплат бюджетников. Президент заявил, что кабмину следует обеспечить в 2017 году выполнение майских указов, особенно в социальной сфере

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году: последние новости из Госдумы
04:43, 05 февраля 2017 Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году: последние новости из Госдумы

Российское правительство пообещало прибавку на 5,4%

Повышение стипендий в России в 2017 году: последние новости
01:17, 05 февраля 2017 Повышение стипендий в России в 2017 году: последние новости

Правительство РФ выделяет в 2017 году 706 миллиардов рублей на выплату федеральных социальных пособий и компенсаций

Стоимость нефти сегодня: цена нефти марки Brent выросла до $56,57 за баррель
02:43, 04 февраля 2017 Стоимость нефти сегодня: цена нефти марки Brent выросла до $56,57 за баррель

Рынок продолжает реагировать чутко на ситуацию в США

Шувалов надеется на снижение процентных ставок по ипотеке в 2017 году
01:28, 04 февраля 2017 Шувалов надеется на снижение процентных ставок по ипотеке в 2017 году

На данный момент ключевая ставка составляет 10%

Птицеводам Приморья дают возможность экспортировать свою продукцию в Японию
23:34, 03 февраля 2017 Птицеводам Приморья дают возможность экспортировать свою продукцию в Японию

Формируется список производителей

Во Владивостоке после перерыва возобновилось дело о Приморском океанариуме
17:48, 03 февраля 2017 Во Владивостоке после перерыва возобновилось дело о Приморском океанариуме

Следующее заседание назначено на 6 февраля

Развитие ДВ-гектара: Валентин Тимаков на следующей неделе приедет во Владивосток
13:16, 03 февраля 2017 Развитие ДВ-гектара: Валентин Тимаков на следующей неделе приедет во Владивосток

Глава АРЧК проведет в Приморье почти неделю