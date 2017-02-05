Владимир Путин рассказал о том, как вырастут зарплаты россиян в 2017 году

В этом году есть все шансы не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться

Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Российский президент Владимир Путин на встрече с главой Камчатки Владимиром Илюхиным отметил, что реальные зарплаты в регионе в 2017 году могут вырасти, если местные власти будут следить за основными показателями в соцсфере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Путин отметил, что «в этом году есть все шансы не только восстановить утраченное (размеры реальных зарплат), но и немножко приподняться».



«Все, что касается выполнения положений майских указов, мы выполняем все установленные показатели», – заверил российского лидера Илюхин.





В то же время он признал, что «есть некоторое снижение по заработной плате». По его словам, снижение этого показателя в регионе в 2016 году соответствовало уровню инфляции, в результате чего сократилась покупательская способность.



Напомним, что в декабре прошлого года Владимир Путин поручил кабмину в 2017 году сосредоточиться на повышении зарплат бюджетников. Президент заявил, что кабмину следует обеспечить в 2017 году выполнение майских указов, особенно в социальной сфере