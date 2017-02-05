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Политика и экономика

Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году: последние новости из Госдумы

Российское правительство пообещало прибавку на 5,4%
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Индексация пенсий в 2017 году, последние новости. Вокруг темы пенсий ведутся ожесточенные дискуссии, так как одни члены правительства выступают за сокращение расходов на социальную область, а другие уверяют, что пенсионеров нужно поддерживать. Второй точки зрения придерживается и российский президент, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


На данный момент, несмотря на имеющиеся в стране экономические трудности, власти целиком и полностью исполняют свои социальные обязательства и наступивший не так давно 2017 год в этом отношении должен стать показательным. Все дело в том, что в РФ возвращается привычный процесс повышения пенсий при помощи индексации. Одна из них состоялась накануне, 1 февраля.

Повышение пенсий в России в 2017 году: когда и на сколько пройдет индексация

Повышение страховой пенсии, которая еще недавно назывались трудовой или по старости, в России традиционно проходит с 1 февраля. Согласно пенсионному законодательству, повышение пенсий происходит на размер, соответствующий уровню инфляции прошлого года. Эти льготы поддерживают стабильный уровень жизни пенсионеров, не давая им обеднеть окончательно.

На какой процент повысили пенсии с 1 февраля 2017 года? Этот вопрос сегодня волнует многих пенсионеров в России особенно после того, как в прошлом году повышение пенсии прошло не на уровень инфляции, а всего на 4%. Прибавка к пенсии в 2017 году в России должна быть именно на уровень инфляции. Так, по прогнозам, инфляция в 2016 году составит 5,5-6%. Владимир Путин спрогнозировал цифру 5,7%, а значит примерно на эту величину и будет проведено повышение пенсий с февраля 2017 года. Однако это коснется исключительно неработающих пенсионеров.

Напомним, что летом 2016 года власти обещали второй этап индексации страховых пенсий по старости в России. Но потом выяснилось, что обещанной второй индексации страховых пенсий по старости в России в 2016 году не будет. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что доиндексация пенсии в этом году будет заменена единовременной выплатой в размере 5 тыс рублей, которую пенсионеры должны были получить в январе 2017 года.

Индексация военных пенсий 1 февраля: новости сегодня

В январе российские власти окончательно и официально утвердили размер годовой индексации и ее сроки. 1 февраля пенсии и социальные выплаты вырастут сразу на годовой уровень инфляции.

Российское правительство пообещало прибавку на 5,4%. Якобы таким был уровень инфляции в предыдущем году, хотя на самом деле цены за год выросли на 12%, что по сути означает, что пенсии все равно ниже, чем растущие цены. Поэтому пенсионерам стоит поднатужиться и затянуть пояса.

Военные пенсионеры получат прибавку, так же, как и гражданские пенсионеры. Для них прибавка в феврале будет более существенной, чем апрельская индексация. В феврале выплаты увеличились на 5,4%, а в апреле индексация составит менее 0,5%. Вместе с этим не стоит забывать о том, что за военными пенсионерами сохраняется большое количество льгот

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