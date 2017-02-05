Девушка, прикурившая от свечи в храме, пойдет под суд‍ в Белгороде

Обвиняемая оскорбила чувства верующих

Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Следователи возбудили в отношении молодой жительницы Белгорода, которая в прошлом году выложила в Сеть фото, на которых она прикуривает сигарету от свечи в храме, уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Белгородской области.



Уголовное дело в отношении 21-летней белгородки возбуждено по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».



Данная статья предусматривает наказание в виде внушительного штрафа или лишения свободы сроком до одного года.



«По версии следствия, в мае 2016 года подозреваемая разместила на своей странице в одной из социальных сетей фотографии, на которых изображено, что она прикуривает сигарету от свечей в храме, оскорбляя тем самым чувства верующих», — сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой следственного ведомства.



В настоящее время следствие занимается установлением всех обстоятельств совершенного преступления».