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Девушка, прикурившая от свечи в храме, пойдет под суд‍ в Белгороде

Обвиняемая оскорбила чувства верующих
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Следователи возбудили в отношении молодой жительницы Белгорода, которая в прошлом году выложила в Сеть фото, на которых она прикуривает сигарету от свечи в храме, уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Белгородской области.


Уголовное дело в отношении 21-летней белгородки возбуждено по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Данная статья предусматривает наказание в виде внушительного штрафа или лишения свободы сроком до одного года.

«По версии следствия, в мае 2016 года подозреваемая разместила на своей странице в одной из социальных сетей фотографии, на которых изображено, что она прикуривает сигарету от свечей в храме, оскорбляя тем самым чувства верующих», — сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой следственного ведомства.

В настоящее время следствие занимается установлением всех обстоятельств совершенного преступления».

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