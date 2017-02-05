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Пятилетняя девочка погибла от укуса собаки под Хабаровском

Проводится проверка
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Хабаровские следователи проводят проверку по факту смерти 5-летней девочки, которой во время игры собака нанесла смертельный укус, повредив сонную артерию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Хабаровскому краю.


Согласно полученным сведениям трагедия произошла сегодня утром в селе Красносельское.

«Супружеская пара вместе с дочкой приехали из Хабаровска в село Красносельское погостить к родственникам. В пятницу 3 февраля девочка играла во дворе с собакой, принадлежащей ее дедушке и бабушке. Во время игры животное укусило ребенка, повредив сонную артерию в районе шеи. По дороге в больницу девочка скончалась», — рассказали в региональном следственном ведомстве.

Сообщается, что на место трагедии уже прибыли полицейские, криминалисты и следователи краевого следственного управления. В ходе предварительного осмотра тела погибшего ребенка на его руке и ноге экспертами также были обнаружены следы от незначительных укусов.

Следствие уже установило, что ранее погибшая девочка неоднократно гостила у бабушки и дедушки в селе, где постоянно играла с собакой, однако случаев нападения животного на малышку ни разу не было. Отмечается, что собака-убийца после нападения на ребенка была умерщвлена.

«По факту смерти ребенка проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СКР.

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