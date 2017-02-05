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Повышение стипендий в России в 2017 году: последние новости

Правительство РФ выделяет в 2017 году 706 миллиардов рублей на выплату федеральных социальных пособий и компенсаций
Фото: vkontexte.ru Фото: vkontexte.ru
Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Что будет со стипендиями в этом году, волнует всех студентов России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Можно успокоить студентов нашей страны, поскольку в 2017 году стипендии сокращать и задерживать не будут, напротив, ожидается повышение стипендий.

Правительство РФ выделяет в 2017 году 706 миллиардов рублей на выплату федеральных социальных пособий и компенсаций, а также стипендий с учетом их индексации с 1 февраля и 1 сентября соответственно. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам главы правительства, планируется проиндексировать ряд социальных гарантий, тоже с 1 февраля. Это пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами. В том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторым другим категориям граждан.

Также, Медведев напомнил, что с 1 сентября также будет проиндексирован и стипендиальный фонд.

Что же о повышении стипендий говорят в Минобрнауки
В этом году объем средств стипендиального фонда защищен от каких-либо сокращений, и бюджетом предусмотрена его индексации с 1 сентября 2017 года на уровне 5,9%, —сообщили в Минобрнауки.

Средства доведены до всех федеральных органов исполнительной власти, в чьем ведении находятся вузы, и каждый учредитель отслеживает процесс выплат стипендий в установленные сроки. До подведомственных Минобрнауки вузов средства доведены в установленные сроки в полном объеме.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что направили министерствам, у которых есть подведомственные вузы (в частности, Минздраву и Минсельхозу), письмо, в котором говорится о необходимости соблюдать сроки выплат и информировать Минобразования, если что-либо мешает выплате стипендий.
Как сообщили в министерстве, на сегодняшний день ничто не мешает выплате стипендий.

Напомним, в октябре прошлого года директор департамента финансов Минобрнауки Андрей Зарубин сообщил, что стипендия будет проиндексирована на 5,9% в 2017 году, на 4,8% — в 2018-м и на 4,5% — в 2019 году.

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