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В Новосибирске сняли с рейса пассажира, избившего бортпроводника

Мужчина находился в нетрезвом состоянии
Фото: очевидцы Фото: очевидцы
Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

В Новосибирске один из пассажиров самолета, приземлившегося для дозаправки, устроил потасовку с бортпроводником. Как оказалось, пассажир находился в нетрезвом состоянии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Нетрезвого пассажира, который устроил скандал и избил бортпроводника, сняли с борта самолета и отправили в отделение полиции. Мужчина был направлен на проведение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении дела об административном производстве.

Следует уточнить, что лайнер компании Азур Эйр выполнял рейс из Вьетнама (Камрань) в Сургут с дозаправкой в Новосибирске. Очевидцев потасовки рассказали, что нетрезвый пассажир сначала затеял перепалку с бортпроводником, а затем набросился на него с кулаками. К борту самолета вызвали полицию. Авиадебошира сняли с рейса и доставили в отделение полиции.

В результате данного инцидента авиарейс задержан не был.

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