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Владивостокцы избежали массового отравления морским деликатесом

Шесть тонн просроченной кукумарии изъяты на одном из складов города
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 05 февраля , РИА Vladnews.

Обнаруженные на одном из холодильных складов Владивостока 6 тонн кукумарии, срок годности которой истёк ещё в декабре прошлого года, в зависимости от результатов лабораторных исследований, будут утилизированы либо уничтожены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья.

Так, сотрудниками отдела полиции № 2 в рамках оперативно-розыскной деятельности был осмотрен один из складов холодильного хранения, расположенный неподалёку от Владивостокского морского рыбного порта. Основанием к проведению совместного с Россельхознадзором рейда послужила информация о возможном нахождении на этом складе опасной пищевой продукции, реализация которой могла стать причиной массовых отравлений и заболеваний граждан.

В ходе осмотра было обнаружено 5,9 тонны мороженой кукумарии, принадлежащей сахалинскому предприятию. Срок годности продукции составляет всего 3 месяца, и он истёк 21 декабря 2016 года. Причём в ходе административного разбирательства от представителя компании-нарушителя поступило ходатайство об освобождении от административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения. По мнению инспекторов Россельхознадзора, это свидетельствует о недопонимании руководством компании того, какую угрозу здоровью потребителей могла нести просроченная продукция в случае её поступления в свободную реализацию.

В настоящее время в отношении компании вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. От партии кукумарии отобраны пробы и направлены на исследования. По результатам исследований будет принято решение о дальнейшей судьбе просроченной морепродукции – утилизация либо уничтожение.

Справка. Кукумария традиционно пользуется популярностью у дальневосточников. Кукумарию добавляют в салаты, горячие и холодные закуски, подают как самостоятельное блюдо. В ДФО многие промышленные предприятия выпускают широкий ассортимент готовых салатов, в которых используется этот питательный и полезный для здоровья морепродукт.

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