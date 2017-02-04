Ученые выяснили, в какое время суток люди предпочитают заниматься сексом

Специалисты провели опрос

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Специалисты в ходе исследования выяснили, в какое время суток пары больше всего предпочитают заниматься сексом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на The Daily Mail.

Специалисты опросили 2 тысячи человек. Результат показал, что наиболее популярным временем для секса является девять утра в воскресенье.

По словам специалистов, реже всего любовью занимаются в девять вечера по вторникам. А вот чаще всего секс бывает по субботам – до трех раз: в 10.30, 11.30 и 23.30.

Также исследователи установили, что алкоголь перед интимными утехами принимают 22% опрошенных, а 60% не считают спиртное важным компонентом прелюдии.