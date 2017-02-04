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По постам в соцсети можно установить сексуальные потребности человека, - ученые

О чем говорят фотографии пользователей сети
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования определили, как взаимосвязаны между собой посты в социальных сетях и интимная жизнь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.ru.

Специалисты провели исследование, в ходе которого изучили 223 тысячи интернет-страниц и обнаружили взаимосвязь сексуального настроения с выбором контента.

Как оказалось, главным свидетельством несовпадения сексуальных потребностей с реальными возможностями служат публикации собственных фотографий. Более 82% женщин, часто выкладывающих фото себя любимой, либо лишены интимных отношений, либо крайне неудовлетворены имеющимися. У мужчин этот показатель составляет 60%. А вот люди, которые полностью довольны своей интимной жизнью, делятся живописными пейзажами.

А вот поклонники милых котиков и прочих животных оказались сексуальными акулами. По словам специалистов, таких людей полностью устраивает их сексуальная жизнь, но в тоже время их не устраивает, что у них всего лишь один партнер.

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