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Общество

Лунный посевной календарь для садоводов и огородников на 2017 год

Специалисты не рекомендуют заниматься посадочными работами в период новолуния
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Все опытные садоводы и огородники тщательно готовятся к посадочному сезону, ориентируясь при планировании земляных работ на лунный посевной календарь на 2017 год, который формируется с помощью самых передовых технологий, занятых в астрологии, астрономии и математики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Такой посевной календарь, очень полезен для любого огородника и садовода, поскольку он учитывает влияние луны в каждой ее фазе на здоровье растений и на процессы, происходящие в почве, в зависимости от ее положения и очередности лунных суток, а также управляющего знака зодиака, чье влияние также не следует недооценивать.

Итак, каким же образом Луна влияет на растения?

Луна – это естественный спутник Земли, который является самым близко расположенным небесным телом к нашей планете, потому ее влияние на все процессы, происходящие вокруг нас, неоценимо. Наибольшее воздействие луны приходится на воду во всех ее проявлениях.


Исходя из того, что все жизненные соки внутри растений также состоят преимущественно из воды, в некоторых лунных фазах, узнать о которых можно обратившись к лунному посевному календарю на 2017 год для России и Украины, Луна может «притянуть» к себе посадочные культуры, поспособствовав их росту, или «оттолкнуть», что приводит даже к болезням и гибели растения.

Знания, накопленные нашими предками в совокупности с приобретенными в процессе эволюции науки, соединились в современных технологиях и теперь помогают садоводам, дачникам и огородникам.

Отметим, что в лунном посевном календаре учтены:

- Лунные фазы, каждая из которых оказывает огромное влияние на здоровье не только растений, но и всех процессов на Земле;
- Дни лунного календаря, который отличается от солнечного, так как период обращения луны вокруг Солнца разнится от земного.
- Дни недели. Каждый из них имеет особенную характеристику, передающуюся всем процессам, происходящим в этот день.
- Влияние знака зодиака. Некоторые знаки зодиака благотворно влияют на урожайность, но есть и такие, которые пагубно.


Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки растений

Следует заметить, что специалисты не рекомендуют заниматься посадочными работами в период новолуния. Считается, что в этот день Луна забирает жизненные силы и энергию из всех живых существ на Земле, чтобы возродиться самостоятельно.

Если вы желаете посадить растения, растущие вверх (пшеницу, цветы, огурцы и т. д.), то делать это лучше в благоприятные дни, а именно на растущую луну. А те культуры, которые произрастают под землей (корневая петрушка, картошка, свекла и пр.) следует высаживать в период убывающей луны – это самое благотворное время для их роста

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