Головоломка «Найди панду» набирает популярность в Интернете

Пользователям необходимо найти на фотографии изображение животного в толпе священнослужителей

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

В Интернете набирает популярность новая головоломка под названием «Найди панду», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг..



Загадки подобного рода в последнее время пользуются популярностью среди пользователей Сети. И разгадать их зачастую достаточно просто: необходимо лишь сосредоточиться и внимательно присмотреться к изображению.



В этот раз пользователям необходимо найти на фотографии изображение панды в толпе священнослужителей. Загвоздка в том, что отыскать панду не так уж и просто среди большого количества схожих персонажей. Панда действительно присутствует на картинке. И в данном случае это изображение реального животного, а не рисунок у кого-то на одежде.



Авторы головоломки отмечают, что чаще всего с подобного рода заданиями легче и быстрее справляются дети. А все потому, что их мозг легко воспринимает различные нестандартные решения, и еще не научен мыслить только по определенному шаблону. Поэтому те, кто с детства умеет находить нестандартные решения даже для стандартных заданий, чаще всего являются главными генераторами креативных идей в любом коллективе.



Ученые неоднократно советовали всем, кто желает сохранить подольше в хорошем тонусе когнитивные функции, больше времени уделять самообразованию: читать книги, решать различные головоломки и играть в логические игры.