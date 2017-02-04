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Головоломка «Найди панду» набирает популярность в Интернете

Пользователям необходимо найти на фотографии изображение животного в толпе священнослужителей
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

В Интернете набирает популярность новая головоломка под названием «Найди панду», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.. 


Загадки подобного рода в последнее время пользуются популярностью среди пользователей Сети. И разгадать их зачастую достаточно просто: необходимо лишь сосредоточиться и внимательно присмотреться к изображению.

В этот раз пользователям необходимо найти на фотографии изображение панды в толпе священнослужителей. Загвоздка в том, что отыскать панду не так уж и просто среди большого количества схожих персонажей. Панда действительно присутствует на картинке. И в данном случае это изображение реального животного, а не рисунок у кого-то на одежде.

Авторы головоломки отмечают, что чаще всего с подобного рода заданиями легче и быстрее справляются дети. А все потому, что их мозг легко воспринимает различные нестандартные решения, и еще не научен мыслить только по определенному шаблону. Поэтому те, кто с детства умеет находить нестандартные решения даже для стандартных заданий, чаще всего являются главными генераторами креативных идей в любом коллективе.

Ученые неоднократно советовали всем, кто желает сохранить подольше в хорошем тонусе когнитивные функции, больше времени уделять самообразованию: читать книги, решать различные головоломки и играть в логические игры. 

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