Единый день сдачи ЕГЭ родителями пройдет 7 февраля в 50 регионах России

Взрослых проэкзаменуют только по русскому языку

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» запланирована на 7 февраля и пройдет в 50 регионах России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Известно, что вместе с родителями ЕГЭ по русскому языку будет сдавать глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.



7 февраля чиновник даст старт всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в одной из столичных школ.



В этот день родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и испытать на себе всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.



К слову, в этом году единый государственный экзамен не претерпит содержательных изменений, за исключением отказа от тестовой части еще в трех учебных предметах (химия, биология и физика), меры информационной безопасности при проведении экзаменов будут сохранены, а использование новых технологий расширено.





Что ждет родителей 7 февраля?



В этот день для родителей школьников будет организована пробная сдача ЕГЭ, в ходе которой они смогут сами пройти все процедуры экзамена: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, смогут написать небольшую работу, составленную из заданий, аналогичных представленным на ЕГЭ.



Отметим, что взрослых проэкзаменуют только по русскому языку. На выполнение заданий им будет отведено 20 минут. А на всю акцию с учетом регистрации, прохождения через металлодетекторы, экзамен, проверку и озвучивание результатов уйдет более 2 часов