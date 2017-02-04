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Ученые узнали, сколько часов в неделю можно работать

Усталость опасная для здоровья
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Австралийские ученые в ходе исследования выяснили, какое количество часов в неделю человеку нужно работать без ущерба для здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По словам специалистов, максимальное количество часов, которое человек может проводить на работе, при этом не навредить своему здоровью, составляет 39 часов. Превысив этот уровень, может появиться угроза для физического и психологического здоровья сотрудника.

Было проведено исследование, в котором приняли участие 8 тысяч человек. Как выяснили эксперты, работа является эффективной, если у работника есть время полностью восстанавливаться. А вот сильная загрузка в рабочее время приходит к развитию болезней, потому что люди уделяют меньше времени гигиене и питанию.

Специалисты отмечают, что у женщин и вовсе рабочая неделя не должна превышать 34 часов, так как они занимаются домашними делами, готовкой и уборкой, что также тратить немало сил.

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