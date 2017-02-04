Вес человека зависит от его дохода, - ученые

Специалисты выяснили, как деньги влияют на массу тела

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, как доход влияет на вес людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум.

Специалисты провели исследование, которое длилось несколько лет и его участниками стали тысячи добровольцев.

Результат показал, что доход зависит от массы тела. Таким образом, среди мужчин добровольцев действовала следующая закономерность: чем больше мужчина набирал вес, тем выше становился его доход.

По словам специалистов, данная связь прослеживается совершенно точно, но они не могут заявлять, что именно вес влияет на доход мужчины, возможно также, что у обеспеченных мужчин начинает появляться лишний вес.

Такая же связь существует и у женщин, но только наоборот – стройные девушки получают больше, чем полные. По мнению специалистов, полные женщины не довольны своим весом, поэтому их полнота отвлекает их от работы. Они чувствуют себя неуверенно, что отрицательно влияет на их карьеру.

Ученые уверены, что людям следует следить за своими весом и держать его в пределах нормы, чтобы не навредить своему организму.