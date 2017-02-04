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Общество

Скоро во Владивостоке появится свой «Дом-2»

30 участников попадут в «Периметр»
Фото: ГородВ Фото: ГородВ
Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

В скором времени во Владивостоке стартует первое на Дальнем Востоке реалити-шоу с главным призом в 70 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Город В». На прошедшей неделе начался кастинг на участие в «Периметре», который прошел в аналоге «Дома-2».

Сообщается, что на начальном этапе 30 участников получат по 50 тысяч рублей. На эти деньги кто-то сможет построить свой бизнес, кто-то благоустроиться, а кто-то и вовсе пустится во все тяжкие. Однако пройдя все испытания, соблазны и провокации победитель получит все.

Отметим, что в настоящее время еще неизвестны подробности проекта, а также место, где будет располагаться сам «Периметр». Известно, что проект стартует уже в конце лета 2017 года. Следить за жизнью участником можно будет на федеральном канале.

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