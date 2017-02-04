Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с погибшим водителем

Ночная погоня развернулась на дорогах Владивостока

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня ранним утром, 4 февраля, около 5 часов 15 минут, 4 февраля в районе проспекта 100 лет Владивостоку, 68 произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что водитель автомашины Тойота Клюгер не выполнил требование сотрудников ГИБДД об остановки и ускорив движение начал скрываться по направлению в сторону остановки общественного транспорта «Заря». Сообщив в дежурную часть ГИБДД города Владивостока о том, что водитель не остановился по требованию, два экипажа ДПС ГИБДД города Владивостока начали преследование автомашины «Тойота Клюгер». Неоднократные требования об остановке, водитель игнорировал. Развернувшись в обратном направлении, водитель двигался в сторону центра города. В 5часов 30мин районе проспекта 100 лет Владивостоку, 31водитель автомашины «Тойота Клюгер» при повороте на право, не справился с управление, совершил наезд на леерные ограждения , расположенные слева по ходу движения и совершил опрокидывание автомашины. В момент опрокидывания водитель выпал из машины на проезжую часть и был придавлен упавшей автомашиной.

В результате происшествии 29-летний водитель автомашины от полученных травм скончался на месте дорожного происшествия.

По данному факту проводится следственная проверка.