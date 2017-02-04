Тема недели: Пираты Амурского залива

Что будет с заброшенным судном

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Корабль-призрак, который больше года растворяется в водах Амурского залива, именно на этой неделе выплыл на обсуждение общественности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. В социальных сетях и в СМИ казалось, все новости касались именно заброшенного судна: грабежи мародеров – судно Yeruslan, пожар – Yeruslan. В Амурском заливе тонет корабль – конечно, тоже Yeruslan. И все это в течение недели. Нешуточно интерес к заброшенному судну подогрели и любопытные фотографии, сделанные профессионалами, на которых корабль выглядит как настоящий музей, куда, в общем-то, и ринулись горожане на этой неделе. Вот только повышенный интерес привел к повышенному риску.