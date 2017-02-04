Сразу два открытия в один день состоялись в центре современного искусства «Заря», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Выставки «Взламывание» немецкого художника Фабиана Кнехта и «Вечный двигатель. Русское кинетическое искусство» стали дебютными для России. Почему акт вандализма – это тоже искусство? И какой он, русский кинетизм, от момента зарождения до наших дней?
«Взламывание» и «Вечный двигатель» во Владивостоке
Жизнь привычных объектовВладивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.
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