«Взламывание» и «Вечный двигатель» во Владивостоке

Жизнь привычных объектов

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Сразу два открытия в один день состоялись в центре современного искусства «Заря», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Выставки «Взламывание» немецкого художника Фабиана Кнехта и «Вечный двигатель. Русское кинетическое искусство» стали дебютными для России. Почему акт вандализма – это тоже искусство? И какой он, русский кинетизм, от момента зарождения до наших дней?