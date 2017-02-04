Юристы отправятся в колонию

Осужденным помогают с выбором профессий

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Итоги взаимодействия исправительных учреждений с гражданским обществом подвели в Приморском крае. На заседание с представителями ГУФСИН пригласили и журналистов. По словам председателя общественного совета, такая совместная работа даёт конкретные результаты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.