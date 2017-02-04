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Общество

Седьмой всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая ларга» стартовал во Владивостоке

Торжественная церемония закрытия и награждения победителей фестиваля состоится 5 февраля
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Вчера, 3 февраля, во Дворце детского творчества Владивостока (Океанский проспект, 43) состоялось открытие Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Весёлая ларга», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Праздник творчества для юных журналистов начался уже в холле – здесь прошла выставка-презентация работ, а также всевозможные мастер-классы, работали локальные площадки. Например, все желающие могли научиться жонглированию, поучаствовать в небольшом рыцарском турнире или почувствовать себя диктором, записав несколько новостей в импровизированной студии.

Продолжился фестиваль торжественной церемонией открытия. Участников фестиваля поприветствовала заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева.

«История фестиваля «Весёлая ларга» удивительна. 7 лет назад в головах взрослых родилась идея – провести фестиваль для детей, чтобы именно ребята стали и участниками, и жюри, и даже организаторами. За 7 лет «Весёлая ларга» выросла ровно в 7 раз, - отметила Наталья Мальцева. - Сегодня по участникам фестиваля можно изучать географию нашей необъятной Родины, и мы гордимся, что всероссийский фестиваль проходит во Владивостоке. Желаю участникам драйва, успехов и открытий!».

Организаторы «Весёлой ларги» подчеркивают, что с каждым годом увеличивается количество участников. Так, в этом году в оргкомитет фестиваля поступило более 600 работ. Это документальные фильмы, клипы, интервью, мультфильмы. Расширяется и география – заявки приходят из городов и посёлков всей России.

«Традиционно в роли сценаристов, режиссеров, операторов и актеров выступили юные жители не только Владивостока, но и других городов Приморья, а также всей России. Так, участниками фестиваля в этом году стали ребята из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Красноярска, Екатеринбурга, Казани, Донецка, Лысьвы, посёлков Рощино и Мыски и многих других населённых пунктов», - рассказала директор фестиваля Татьяна Никитченко. - Из-за обширности нашей страны очное участие в фестивале, как правило, принимают жители Владивостока и Приморья".

В течение трёх фестивальных дней – с 3 по 5 февраля – во Дворце детского творчества будут проходить встречи с творческими коллективами, работать творческие мастерские, состоятся мастер-классы с режиссерами видеомонтажа, операторами, журналистами. Также будут показаны фильмы, которые сделали дети и подростки.

Победители каждой номинации получат дипломы фестиваля и призы. К слову, председателем жюри фестиваля является кинорежиссёр Владимир Грамматиков (г. Москва). Кроме профессионального на фестивале традиционно работает и детское жюри. Юные зрители выбирают лучший фильм в каждой номинации.

Торжественная церемония закрытия и награждения победителей фестиваля детского кино и телевидения «Весёлая ларга» пройдёт во Дворце детского творчества в воскресенье, 5 февраля, в 15 часов.

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