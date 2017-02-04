Водитель скончался в результате ДТП во Владивостоке

Накануне поздно вечером во Владивостоке произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.
Транспортное происшествие произошло в районе Моргородка.
По словам очевидцев, водитель джипа Kluger, двигаясь по проспекту 100-лет Владивостоку, не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание машины.
Из-за полученных травм водитель скончался.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, что могло стать причиной транспортного происшествия.