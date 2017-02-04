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Мужчина ограбил свою соседку в Приморье

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась 32-летняя жительница Уссурийска, которая сообщила о краже имущества из ее квартиры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявительницу и возможных свидетелей. Было установлено, что в квартиру злоумышленник проник, взломав замок входной двери.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 42-летнего местного жителя, который прожил в доме по соседству с потерпевшей. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что похищенным распорядился по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы до шести лет.

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