Водитель скончался в результате ДТП во Владивостоке 12:15, 04 февраля Водитель скончался в результате ДТП во Владивостоке
Фотовыставка: ​Владивосток завален снегом 11:18, 04 февраля Фотовыставка: ​Владивосток завален снегом (Фото)
Самый сильный человек Приморья рассказал школьникам о ЗОЖ 11:03, 04 февраля Самый сильный человек Приморья рассказал школьникам о ЗОЖ (Фото)
Новостная лента
Февраль, 04 суббота
13:49
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
13:49
Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях? Видео
13:49
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
13:24
Специалисты: В январе в Приморье опасных заболеваний животных не выявлено
13:09
Седьмой всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая ларга» стартовал во Владивостоке Фото
12:48
Мужчина ограбил свою соседку в Приморье
12:29
Какой сегодня праздник: 4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
12:15
Водитель скончался в результате ДТП во Владивостоке
12:02
Самооценка у людей появляется с рождения, - ученые
11:47
«Свет облаков» покажет публике Владивостока Виктор Убираев
11:25
Гранты на мероприятия выдают во Владивостоке Видео
11:18
Фотовыставка: ​Владивосток завален снегом Фото
11:03
Самый сильный человек Приморья рассказал школьникам о ЗОЖ Фото
10:41
Военнослужащий погиб под винтом самолета в Приморье
10:21
Кубок главы Владивостока по хоккею уже подошел к своим решающим матчам Видео
10:04
Гороскоп на 4 февраля
09:09
Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до +2°С
08:37
Что ждет интересного владивостокцев в выходные дни Видео
08:12
Ученые узнали, как засыпать вовремя
06:26
Россияне стали массово закрывать доступ к своим профилям в соцсетях
05:40
Во Владивостоке пройдет чемпионат Приморского края по СБЕ ММА
04:02
Лучшего педагога выберут в Артеме
03:29
Преподаватель владивостокского университета брал взятки
02:43
Стоимость нефти сегодня: цена нефти марки Brent выросла до $56,57 за баррель
01:28
Шувалов надеется на снижение процентных ставок по ипотеке в 2017 году
00:01
Женщина погибла под колесами поезда в Москве
Февраль, 03 пятница
23:34
Птицеводам Приморья дают возможность экспортировать свою продукцию в Японию
22:06
Выездной пункт регистрации ТС открылся в Приморье
21:32
В России установлены меры контроля в отношении ряда новых психоактивных веществ
20:07
Приморец похитил сумку с деньгами и документами у иностранцев
19:21
Во Владивостоке подвели итоги Года милосердия
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 3 февраля
17:55
Чемпион Владивостока в турнире по дворовому хоккею станет известен в воскресенье
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4077 (16) от 03 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
За культурой - в очередь!
Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий
Владивосток попал на две тыщи
Морские огороды увеличили урожайность
Недостроенному отелю насчитают адекватную цену
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Какой сегодня праздник: 4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, или Всемирный день борьбы против рака. Это мероприятие организовывается Международным противораковым союзом с 2005 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Целью этого Дня является привлечение внимания общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены на сегодняшний день онкологические заболевания.

Все понимают, что онкологическое заболевание — это всегда трагедия. Однако специалисты заявляют о том, что в наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, что дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. То есто при обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение.

Ни для кого не секрет, что рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и Россия не является исключением. Согласно статистическим данным, онкологическими больными в РФ в 2005 году считались 2,3 млн. человек, что на 1,75 млн. человек больше по сравнению с 1995 годом. Таким образом, ежегодно раковые образования выявляются примерно у 400-500 тысяч человек.


Во Всемирной организации здравоохранения уточняют, что лучевая терапия необходима примерно 70% онкологических больных, но в России эту терапию получают только 30% нуждающихся.

К слову, с 2009 года в РФ реализуется Национальная онкологическая программа, в которой до 2011 года принимали участие 35 регионов, в 2012 году к ним присоединились еще 15 регионов, а до 2015 года в ней должны принять участие все регионы России.

Также следует уточнить, что медицина не стоит на месте, поэтому методы борьбы с онкологическими заболеваниями совершенствуются с каждым годом, и, возможно, спустя какое-то время появятся вакцины против всех видов этого страшного заболевания. Однако пока врачи советуют не пренебрегать профилактикой, не злоупотреблять вредными привычками и вести здоровый активный образ жизни.

Отметим, что в 2016-2018 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом «Мы можем. Я могу». В этот день предлагается предпринять коллективные или индивидуальные меры по облегчению бремени рака

comments powered by Disqus
Похожие новости
Самооценка у людей появляется с рождения, - ученые
12:02, 04 февраля 2017 Самооценка у людей появляется с рождения, - ученые

Специалисты провели исследование

Ученые узнали, как засыпать вовремя
08:12, 04 февраля 2017 Ученые узнали, как засыпать вовремя

Сон напрямую зависит от освещения

Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях?
15:04, 03 февраля 2017 Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях?

36-летняя мама троих детей Жанна делится секретами

Ученым удалось раскрыть секрет вечной молодости людей
14:47, 03 февраля 2017 Ученым удалось раскрыть секрет вечной молодости людей

Клетки способны обновляться

День святого Валентина: способы разнообразить праздник
09:41, 03 февраля 2017 День святого Валентина: способы разнообразить праздник

Как порадовать свою "половинку" в этот день

Карманные деньги плохо влияют на детскую психику, - ученые
20:17, 02 февраля 2017 Карманные деньги плохо влияют на детскую психику, - ученые

Специалисты провели эксперимент

Регулярная чистка зубов продлевает жизнь на 6 лет, - ученые
19:14, 02 февраля 2017 Регулярная чистка зубов продлевает жизнь на 6 лет, - ученые

А также улучшают работу сердца и желудочно-кишечного тракта