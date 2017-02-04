Какой сегодня праздник: 4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, или Всемирный день борьбы против рака. Это мероприятие организовывается Международным противораковым союзом с 2005 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Целью этого Дня является привлечение внимания общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены на сегодняшний день онкологические заболевания.



Все понимают, что онкологическое заболевание — это всегда трагедия. Однако специалисты заявляют о том, что в наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, что дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. То есто при обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение.



Ни для кого не секрет, что рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и Россия не является исключением. Согласно статистическим данным, онкологическими больными в РФ в 2005 году считались 2,3 млн. человек, что на 1,75 млн. человек больше по сравнению с 1995 годом. Таким образом, ежегодно раковые образования выявляются примерно у 400-500 тысяч человек.





Во Всемирной организации здравоохранения уточняют, что лучевая терапия необходима примерно 70% онкологических больных, но в России эту терапию получают только 30% нуждающихся.



К слову, с 2009 года в РФ реализуется Национальная онкологическая программа, в которой до 2011 года принимали участие 35 регионов, в 2012 году к ним присоединились еще 15 регионов, а до 2015 года в ней должны принять участие все регионы России.



Также следует уточнить, что медицина не стоит на месте, поэтому методы борьбы с онкологическими заболеваниями совершенствуются с каждым годом, и, возможно, спустя какое-то время появятся вакцины против всех видов этого страшного заболевания. Однако пока врачи советуют не пренебрегать профилактикой, не злоупотреблять вредными привычками и вести здоровый активный образ жизни.



Отметим, что в 2016-2018 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом «Мы можем. Я могу». В этот день предлагается предпринять коллективные или индивидуальные меры по облегчению бремени рака