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Самооценка у людей появляется с рождения, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что самооценка у людей есть с самого рождения, так как она заложена на генном уровне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие несколько сотен добровольцев с детьми. В ходе общения с психологами было установлено, что у родителей с повышенной самооценкой чаще рождались уверенные в себе дети, у которых также была высокая самооценка.

Результат показал, что самооценка заложена на генном уровне. Поэтому родители и общество оказывают лишь частичное влияние на ее формирование.

По словам специалистов, передается самооценка от родителей к детям. Стоит отметить, что зачастую в парах у партнеров была схожая самооценка.

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