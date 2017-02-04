Водитель скончался в результате ДТП во Владивостоке 12:15, 04 февраля Водитель скончался в результате ДТП во Владивостоке
Фотовыставка: ​Владивосток завален снегом 11:18, 04 февраля Фотовыставка: ​Владивосток завален снегом (Фото)
Самый сильный человек Приморья рассказал школьникам о ЗОЖ 11:03, 04 февраля Самый сильный человек Приморья рассказал школьникам о ЗОЖ (Фото)
Новостная лента
Февраль, 04 суббота
12:18
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
12:18
Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях? Видео
12:18
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
12:15
Водитель скончался в результате ДТП во Владивостоке
12:02
Самооценка у людей появляется с рождения, - ученые
11:47
«Свет облаков» покажет публике Владивостока Виктор Убираев
11:25
Гранты на мероприятия выдают во Владивостоке Видео
11:18
Фотовыставка: ​Владивосток завален снегом Фото
11:03
Самый сильный человек Приморья рассказал школьникам о ЗОЖ Фото
10:41
Военнослужащий погиб под винтом самолета в Приморье
10:21
Кубок главы Владивостока по хоккею уже подошел к своим решающим матчам Видео
10:04
Гороскоп на 4 февраля
09:09
Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до +2°С
08:37
Что ждет интересного владивостокцев в выходные дни Видео
08:12
Ученые узнали, как засыпать вовремя
06:26
Россияне стали массово закрывать доступ к своим профилям в соцсетях
05:40
Во Владивостоке пройдет чемпионат Приморского края по СБЕ ММА
04:02
Лучшего педагога выберут в Артеме
03:29
Преподаватель владивостокского университета брал взятки
02:43
Стоимость нефти сегодня: цена нефти марки Brent выросла до $56,57 за баррель
01:28
Шувалов надеется на снижение процентных ставок по ипотеке в 2017 году
00:01
Женщина погибла под колесами поезда в Москве
Февраль, 03 пятница
23:34
Птицеводам Приморья дают возможность экспортировать свою продукцию в Японию
22:06
Выездной пункт регистрации ТС открылся в Приморье
21:32
В России установлены меры контроля в отношении ряда новых психоактивных веществ
20:07
Приморец похитил сумку с деньгами и документами у иностранцев
19:21
Во Владивостоке подвели итоги Года милосердия
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 3 февраля
17:55
Чемпион Владивостока в турнире по дворовому хоккею станет известен в воскресенье
17:48
Во Владивостоке после перерыва возобновилось дело о Приморском океанариуме
17:44
В Спасске-Дальнем сыграют спектакль "Три грустных мужа и один веселый"
17:37
Валентин Тимаков: Уже в 2017 году появятся первые поселения владельцев "дальневосточных гектаров"
17:26
Третий самолет для малой авиации появился в Приморье
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4077 (16) от 03 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
За культурой - в очередь!
Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий
Владивосток попал на две тыщи
Морские огороды увеличили урожайность
Недостроенному отелю насчитают адекватную цену
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

«Свет облаков» покажет публике Владивостока Виктор Убираев

Около 50 работ представил художник на суд зрителей
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

В музейно-выставочном комплексе ВГУЭС открылась выставка живописи известного дальневосточного художника Виктора Убираева – «Свет облаков», сообщает корреспондент "В".

Около 50 работ – в основном это пейзажи и натюрморты, написанные в 2015-2016 годах, – представил художник на суд зрителей.

«Меня вдохновляет Приморье, - говорит Виктор Убираев, - оно прекрасно и почти самодостаточно. Зимой я еду рисовать Анисимовку, гору Фалаза – кстати, вы обращали внимание, что она иногда бывает похожа на огромный кусок синего витражного стекла? А летом меня манит Сидеми, тамошние прекрасные виды...».

Название для выставки Виктор Георгиевич придумал сам – на его работах, отобранных для выставки, и на самом деле небо и облака – просто самостоятельное действующее лицо.

«Наблюдать за облаками, как за морем, можно бесконечно, - говорит Виктор Убираев. – Они меняются, они словно живут своей жизнью. А еще я заметил, что иногда облака даже светятся – отраженным светом, как Луна. Я даже попытался запечатлеть этот эффект в нескольких работах».

Интересно, что все картины на выставке написаны именно на пленэрах, без доработки в мастерской. По словам Виктора Георгиевича, это его принципиальная позиция, он уверен, что любое «доведение до идеала» способно только убить то живое впечатление, то чувство, которое художник испытывает, рисуя на природе…

- «Свет облаков», - говорит искусствовед Ольга Зотова, - обладает особым эмоциональным строем, вызывает ощущения пронизанного светом дня, солнца или туманной влажной дымки, морской свежести, словом всего того, что обостряет физическое чувство жизни. В этот раз основным лейтмотивом большей части работ выставки явилось стремление отразить световые характеристики среды. Окрашенное солнечным лучом облако, розовеющий край неба, атмосферные эффекты в разное время дня вполне могли бы выступить в качестве области эксперимента для физика. Отчасти справедливо считать и художника сродни физику, поскольку он виртуозно запечатлевает увиденное. Однако, физика – наука. А живопись Виктора Убираева – чистейшая поэзия.

Вход на выставку бесплатный, она продлится до конца февраля. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Гороскоп на 4 февраля
10:04, 04 февраля 2017 Гороскоп на 4 февраля

Сегодня не следует проводить никаких экспериментов

Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до +2°С
09:09, 04 февраля 2017 Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до +2°С

В Приморье без осадков

Россияне стали массово закрывать доступ к своим профилям в соцсетях
06:26, 04 февраля 2017 Россияне стали массово закрывать доступ к своим профилям в соцсетях

Участились случаи кибератак и утечки личной информации

Лучшего педагога выберут в Артеме
04:02, 04 февраля 2017 Лучшего педагога выберут в Артеме

В финал конкурса выйдет не более восьми человек.

Выездной пункт регистрации ТС открылся в Приморье
22:06, 03 февраля 2017 Выездной пункт регистрации ТС открылся в Приморье

Прием граждан осуществляется с 9 до 17 часов

В России установлены меры контроля в отношении ряда новых психоактивных веществ
21:32, 03 февраля 2017 В России установлены меры контроля в отношении ряда новых психоактивных веществ

На российском наркорынке находятся около 10 веществ, запрещенных данным постановлением

Во Владивостоке подвели итоги Года милосердия
19:21, 03 февраля 2017 Во Владивостоке подвели итоги Года милосердия

77 человек удостоились звания «Благотворитель года»