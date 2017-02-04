«Свет облаков» покажет публике Владивостока Виктор Убираев

Около 50 работ представил художник на суд зрителей

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

В музейно-выставочном комплексе ВГУЭС открылась выставка живописи известного дальневосточного художника Виктора Убираева – «Свет облаков», сообщает корреспондент "В".

Около 50 работ – в основном это пейзажи и натюрморты, написанные в 2015-2016 годах, – представил художник на суд зрителей.

«Меня вдохновляет Приморье, - говорит Виктор Убираев, - оно прекрасно и почти самодостаточно. Зимой я еду рисовать Анисимовку, гору Фалаза – кстати, вы обращали внимание, что она иногда бывает похожа на огромный кусок синего витражного стекла? А летом меня манит Сидеми, тамошние прекрасные виды...».

Название для выставки Виктор Георгиевич придумал сам – на его работах, отобранных для выставки, и на самом деле небо и облака – просто самостоятельное действующее лицо.

«Наблюдать за облаками, как за морем, можно бесконечно, - говорит Виктор Убираев. – Они меняются, они словно живут своей жизнью. А еще я заметил, что иногда облака даже светятся – отраженным светом, как Луна. Я даже попытался запечатлеть этот эффект в нескольких работах».

Интересно, что все картины на выставке написаны именно на пленэрах, без доработки в мастерской. По словам Виктора Георгиевича, это его принципиальная позиция, он уверен, что любое «доведение до идеала» способно только убить то живое впечатление, то чувство, которое художник испытывает, рисуя на природе…

- «Свет облаков», - говорит искусствовед Ольга Зотова, - обладает особым эмоциональным строем, вызывает ощущения пронизанного светом дня, солнца или туманной влажной дымки, морской свежести, словом всего того, что обостряет физическое чувство жизни. В этот раз основным лейтмотивом большей части работ выставки явилось стремление отразить световые характеристики среды. Окрашенное солнечным лучом облако, розовеющий край неба, атмосферные эффекты в разное время дня вполне могли бы выступить в качестве области эксперимента для физика. Отчасти справедливо считать и художника сродни физику, поскольку он виртуозно запечатлевает увиденное. Однако, физика – наука. А живопись Виктора Убираева – чистейшая поэзия.

Вход на выставку бесплатный, она продлится до конца февраля.