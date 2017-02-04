Фотовыставка: ​Владивосток завален снегом

Каждая из более чем 20 работ на выставке – как кусочек мозаики с общим названием «Город зимой»

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

В муниципальном музее современного искусства «Артэтаж» открылась фотовыставка «Город зимой». Под занавес зимы директор музея Александр Городний и фотохудожник Александр Хитров решили напомнить владивостокцам, что снег – это красиво. И даже иногда весело. Если правильно посмотреть…

«Я давно слежу за работой Александра Хитрова, - сказал Александр Городний, - и могу сказать, что в его фото всегда есть взгляд художника. Это не просто хроника, это уже другой уровень… Одна фотовыставка Сашу уже проходила в залах «Артэтажа» несколько лет назад. Поэтому, когда я предложил Саше сделать в наших новых – на Океанском проспекте, 9 - залах выставку, а он озвучил тему, я согласился сразу. И думаю, любой зритель, пройдя по фотовыставке, поймет, сколько любви и теплоты – несмотря на снежную тему – в каждом кадре…».

Объектив Александра Хитрова выхватил, можно сказать, все самое интересное, что случается во время снегопада. Вот стоит под ветром и снегом продавщица фаст-фуда – несгибаемая бабушка. Вот провисли под тяжестью мокрых снежинок ветки деревьев… Вот в замерзшем стекле автобуса кто-то отогрел кружочек – и в него смотрит хмурое женское личико… Как многолик снегопад в нашем городе! Каждая из более чем 20 работ на выставке – как кусочек мозаики с общим названием «Город зимой».

«Я фотокорреспондент, - говорит Александр Хитров, - видеть и замечать что-то необычное, красивое, интересное – моя работа… Здесь, на выставке, собраны кадры, сделанные во время разных снегопадов за последние несколько лет. Цель у меня была одна – показать, что снег – это не только «пробки и скользко», как мрачно пишут сидящие в Интернете товарищи. Снег – это еще и красиво, и весело, и во всех снимках, которые были отобраны для выставки, есть позитивный взгляд, есть доброта. Надеюсь, зрители ее почувствуют».