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Фоторепортажи

Самый сильный человек Приморья рассказал школьникам о ЗОЖ

Иван Савкин провел показательные выступления в пгт Смоляниново
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

В пятницу, 3 февраля, приморский силач Иван Савкин "Человек-Гора" провел беседы о ЗОЖ в двух учебных заведениях пгт Смоляниново, сообщает РИА VladNews.

Силач встретился с учащимися школы-интерната РЖД и 27-й школы. Иван Савкин провел два показательных выступления по буксировке автобусов 8 и 13 тонн. Оба автобуса "Человек-Гора" тянул "в горочку", что в разы утяжеляет массу транспорта.

Тем не менее ,при очень мощной поддержке со стороны зрителей, силачу удалось отбуксировать оба автобуса.

Отметим, что мероприятия прошли в рамках проекта Ивана Савкина «Здоровое Приморье - нам здесь жить!».

А уже на следующей неделе силач планирует посетить ЗАТО Фокино.

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