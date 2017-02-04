Самый сильный человек Приморья рассказал школьникам о ЗОЖ

В пятницу, 3 февраля, приморский силач Иван Савкин "Человек-Гора" провел беседы о ЗОЖ в двух учебных заведениях пгт Смоляниново, сообщает РИА VladNews.
Силач встретился с учащимися школы-интерната РЖД и 27-й школы. Иван Савкин провел два показательных выступления по буксировке автобусов 8 и 13 тонн. Оба автобуса "Человек-Гора" тянул "в горочку", что в разы утяжеляет массу транспорта.
Тем не менее ,при очень мощной поддержке со стороны зрителей, силачу удалось отбуксировать оба автобуса.
Отметим, что мероприятия прошли в рамках проекта Ивана Савкина «Здоровое Приморье - нам здесь жить!».
А уже на следующей неделе силач планирует посетить ЗАТО Фокино.