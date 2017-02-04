Гранты на мероприятия выдают во Владивостоке

Свыше 20 организаций заявили проекты на конкурс

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Одни предлагают массовый праздник, другие хотят популяризировать культуры разных национальностей, третьи ратуют за поиск самолетов, разбившихся еще в годы войны... Свыше 20 организаций заявили проекты на конкурс грантов от администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Идеи рассчитаны на людей разных возрастов. Причем, есть и одноразовые мероприятия и те, которые планируют проводить циклами. Жюри рассмотрит все заявки и профинансирует наиболее удачные на их взгляд задумки. Так какие же мероприятия ждут жителей Владивостока в этом году?