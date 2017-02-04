"Сибирь" вышла умирать. Именно так прокомментировал поражение Адмирала в матче с новосибирской командой главный тренер моряков Александр Андриевский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Приморская команда уступила с разгромным счетом. Тем временем, кудоисты Приморья начали подготовку к кубку мира, который пройдет в Индии в середине февраля. А вот кубок главы Владивостока по хоккею уже подошел к своим решающим матчам.
Кубок главы Владивостока по хоккею уже подошел к своим решающим матчам
Новости спортаВладивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.
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