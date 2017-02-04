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Общество

Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до +2°С

В Приморье без осадков
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 февраля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +6...-9 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура 0...+2°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха 0...+2°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +2...+4°C.

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