Что интересного ждет жителей и гостей Владивостока в ближайшие дни, расскажет корреспондент VIII канала Валерия Белоус.
Что ждет интересного владивостокцев в выходные дни
Программа мероприятийВладивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.
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