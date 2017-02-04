Ученые узнали, как засыпать вовремя

Сон напрямую зависит от освещения

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования узнали способ, который поможет людям засыпать вовремя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Current Biology.

По мнению специалистов, выходные, проведенные на свежем воздухе, хорошо влияют на сон. Также в дневное время следует больше проводить на солнечном свете, а вечером следует ограничить электрическое освещение.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие 14 добровольцев, у которых наблюдались проблемы со сном. Девять испытуемых на выходные дни отправились в поход на природу, а пятеро остались дома. Результат показал, что в будние дни первой группе людей удалось восстановить режим сна, а вот второй оказалось сделать это намного тяжелее.

По словам экспертов, на сон влияет уровень мелатонина в шишковидном теле и крови. Изменение данного гормона зависит от освещения: в норме ночью он должен быть выше, чем днем.