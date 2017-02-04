Россияне стали массово закрывать доступ к своим профилям в соцсетях

Участились случаи кибератак и утечки личной информации

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Российские граждане принялись массово закрывать свои профили в социальных сетях с целью уберечь хранящуюся в них персональную информацию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на SVOPI.

Подчеркивается, что в последнее время участились случаи кибератак и утечки сведений со страниц соцсетей. Наибольшее число опрошенных намерены удалить свои аккаунты, чуть меньше уже не выставляют свою жизнь напоказ. Эксперты объясняет это зрелостью пользователей. Ранее в СМИ писали, что «ВКонтакте» хочет запретить использовать пользовательские данные для оценки кредитоспособности клиента.