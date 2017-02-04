Лучшего педагога выберут в Артеме

В финал конкурса выйдет не более восьми человек.

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Традиционный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии-2017» проходит среди педагогов Артема Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в администрации Артема, соревнуются работники сферы образования в следующих номинациях: «Учитель года», «Лучший педагог дошкольного образования», «Лучший педагог дополнительного образования», «Молодой педагог года» – для учителей со стажем работы до пяти лет.

«По итогам первого – заочного этапа конкурса – за звание лучшего продолжат бороться 19 педагогов из 18 образовательных учреждений города. Второй – очный этап конкурса включает три очных тура и является открытым мероприятием», – рассказали специалисты.

«Педагог-профи» состоит из двух конкурсных испытаний: «Методический семинар» и «Урок, занятие». «Педагог-мастер» включает два конкурсных испытания: «Мастер-класс» и «Педагогический совет». «Педагог-лидер» включает два конкурсных испытания «Круглый стол образовательных политиков» и «Образовательный проект». Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители управления образования, специалисты Центра образования, педагоги до 7 февраля будет посещать образовательные учреждения и проводить оценку работы педагогов по созданию на своих рабочих местах предметно-развивающей среды.

«Тема финального испытания – “Учусь, развиваюсь, творю!”. Традиционно завершающий этап планируется провести в торжественной обстановке во Дворце культуры Артема в марте», – сообщили организаторы.

Победителями номинаций «Учитель года», «Лучший педагог дополнительного образования», «Лучший педагог дошкольного образования», «Молодой педагог года» становятся конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов. Лучшие участники будут представлять Артем на краевых конкурсах профессионального мастерства. Также оргкомитет предлагает кандидатуру на звание «Лучший по профессии-2017» из числа победителей в номинациях для присуждения Премии года в номинации «Лауреат Премии года среди работников сферы общего образования».