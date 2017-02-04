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Преподаватель владивостокского университета брал взятки

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

В ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту совершения преподавателем ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» мелкого взяточничества следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выявлены дополнительные эпизоды преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на  СУ СК РФ по Приморскому краю. 

Преподаватель Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета в январе 2017 года, находясь в помещении вуза, лично получил от шестерых студентов денежные средства в размере от 1000-2000 рублей в качестве взяток за выставление отметок о сдаче экзамена.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование продолжается.

В целях профилактики преступлений коррупционной направленности, искоренения причин коррупции, напоминаем общественности, что обо всех фактах коррупционного поведения должностных лиц образовательных учреждений необходимо информировать правоохранительные органы Российской Федерации.

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