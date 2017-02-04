Самые актуальные события на VladNews за 3 февраля 18:08, 03 февраля Самые актуальные события на VladNews за 3 февраля
Во Владивостоке после перерыва возобновилось дело о Приморском океанариуме 17:48, 03 февраля Во Владивостоке после перерыва возобновилось дело о Приморском океанариуме
Не все, кто ездит из Приморья в Китай, 17:13, 03 февраля Не все, кто ездит из Приморья в Китай, "помогайки"
Новостная лента
Февраль, 04 суббота
03:12
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
03:12
Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях? Видео
03:12
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
02:43
Стоимость нефти сегодня: цена нефти марки Brent выросла до $56,57 за баррель
01:28
Шувалов надеется на снижение процентных ставок по ипотеке в 2017 году
00:01
Женщина погибла под колесами поезда в Москве
Февраль, 03 пятница
23:34
Птицеводам Приморья дают возможность экспортировать свою продукцию в Японию
22:06
Выездной пункт регистрации ТС открылся в Приморье
21:32
В России установлены меры контроля в отношении ряда новых психоактивных веществ
20:07
Приморец похитил сумку с деньгами и документами у иностранцев
19:21
Во Владивостоке подвели итоги Года милосердия
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 3 февраля
17:55
Чемпион Владивостока в турнире по дворовому хоккею станет известен в воскресенье
17:48
Во Владивостоке после перерыва возобновилось дело о Приморском океанариуме
17:44
В Спасске-Дальнем сыграют спектакль "Три грустных мужа и один веселый"
17:37
Валентин Тимаков: Уже в 2017 году появятся первые поселения владельцев "дальневосточных гектаров"
17:26
Третий самолет для малой авиации появился в Приморье
17:15
Жительнице Приморья оказали первую помощь в зале суда
17:13
Не все, кто ездит из Приморья в Китай, "помогайки"
17:09
Таможенный СОБР: 115 операций в Приморье за год
17:04
Вопрос незаконной торговли на улице Шепеткова обсудили специалисты администрации Владивостока
17:04
Дмитрий Рубежин: Владивосток - моя третья Родина! Эксклюзив
16:53
Еще три междугородних рейса из Владивостока отменены
16:42
Более 100 приморцев уже обратились в МФЦ за водительским удостоверением
16:37
ОНК и ГУФСИН Приморья высказались по теме СИЗО-1 Фото
16:31
Полтора месяца в заключении проведет один из приморцев за нежелание работать
16:20
Осталась неделя до завершения набора в бесплатную Школу волонтеров
16:18
Какой сегодня праздник: 3 февраля - Максимов день, Максим-утешитель
16:17
В Приморье раскрыли жестокое убийство несовершеннолетней практически четырехлетней давности
16:14
Крупная партия американского спортпита изъята в Приморье
16:09
Приморец спас от огня троих взрослых людей и грудного ребенка
16:01
В воскресенье во Владивостоке вновь похолодает
15:58
Кража бензопил обернулась для приморцев уголовным делом
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4077 (16) от 03 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
За культурой - в очередь!
Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий
Владивосток попал на две тыщи
Морские огороды увеличили урожайность
Недостроенному отелю насчитают адекватную цену
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Стоимость нефти сегодня: цена нефти марки Brent выросла до $56,57 за баррель

Рынок продолжает реагировать чутко на ситуацию в США
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

В четверг, 2 февраля, утром стоимость нефти марки Brent выросла до 56,57 долларов за баррель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Об этом свидетельствуют данные с торгов Межконтинентальной биржи ICE. Апрельские фьючерсы марки Brent к 12:46 мск поднялись до 57,06 долларов за баррель. Это на 0,5% выше цены, зафиксированной сегодня на открытии торгов. Хотя сразу после открытия торги начались со снижения цены, все же спустя несколько часов был зафиксирован рост котировок.

Стоимость барреля нефти сорта WTI на торгах в Лондоне к этому моменту достигла 53,98 долларов за баррель.

Как считают эксперты, рынок продолжает реагировать чутко на ситуацию в США. 1 февраля Минэнерго США объявило о росте коммерческих запасов нефти почти до 495 млн баррелей. Хотя до этого участники рынка предполагали, что запасы нефти в США не превысят 491,6 млн баррелей.

В тоже время договор о снижении добычи нефти, подписанный ОПЭК и рядом нефтедобывающих стран, не входящих в картель, способствует положительной динамике цены нефти. Эксперты не ожидают существенного снижения цены «черного золота» в феврале. Они прогнозируют, что нефть будет дорожать в ближайшей перспективе.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что страны, подписавшие в прошлом году соглашение о добычи нефти, в январе сократили производство углеводородов примерно на 1,4 млн баррелей в сутки

comments powered by Disqus
Похожие новости
Шувалов надеется на снижение процентных ставок по ипотеке в 2017 году
01:28, 04 февраля 2017 Шувалов надеется на снижение процентных ставок по ипотеке в 2017 году

На данный момент ключевая ставка составляет 10%

Птицеводам Приморья дают возможность экспортировать свою продукцию в Японию
23:34, 03 февраля 2017 Птицеводам Приморья дают возможность экспортировать свою продукцию в Японию

Формируется список производителей

Во Владивостоке после перерыва возобновилось дело о Приморском океанариуме
17:48, 03 февраля 2017 Во Владивостоке после перерыва возобновилось дело о Приморском океанариуме

Следующее заседание назначено на 6 февраля

Развитие ДВ-гектара: Валентин Тимаков на следующей неделе приедет во Владивосток
13:16, 03 февраля 2017 Развитие ДВ-гектара: Валентин Тимаков на следующей неделе приедет во Владивосток

Глава АРЧК проведет в Приморье почти неделю

Владимир Путин продолжает
12:14, 03 февраля 2017 Владимир Путин продолжает "трясти" МЧС

В министерстве продолжается переход на 3-х уровневую систему управления

11:08, 03 февраля 2017 "Лайонрок" подорвал самообеспечение колоний в Приморье в 2016 году

Тем не менее, продукты питания успешно производятся для внутренних нужд исправительной системы края

На сколько подорожают билеты РЖД в 2017 году
06:59, 03 февраля 2017 На сколько подорожают билеты РЖД в 2017 году

Цена повысится на 4%