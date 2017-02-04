Стоимость нефти сегодня: цена нефти марки Brent выросла до $56,57 за баррель

Рынок продолжает реагировать чутко на ситуацию в США

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

В четверг, 2 февраля, утром стоимость нефти марки Brent выросла до 56,57 долларов за баррель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Об этом свидетельствуют данные с торгов Межконтинентальной биржи ICE. Апрельские фьючерсы марки Brent к 12:46 мск поднялись до 57,06 долларов за баррель. Это на 0,5% выше цены, зафиксированной сегодня на открытии торгов. Хотя сразу после открытия торги начались со снижения цены, все же спустя несколько часов был зафиксирован рост котировок.



Стоимость барреля нефти сорта WTI на торгах в Лондоне к этому моменту достигла 53,98 долларов за баррель.



Как считают эксперты, рынок продолжает реагировать чутко на ситуацию в США. 1 февраля Минэнерго США объявило о росте коммерческих запасов нефти почти до 495 млн баррелей. Хотя до этого участники рынка предполагали, что запасы нефти в США не превысят 491,6 млн баррелей.



В тоже время договор о снижении добычи нефти, подписанный ОПЭК и рядом нефтедобывающих стран, не входящих в картель, способствует положительной динамике цены нефти. Эксперты не ожидают существенного снижения цены «черного золота» в феврале. Они прогнозируют, что нефть будет дорожать в ближайшей перспективе.



Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что страны, подписавшие в прошлом году соглашение о добычи нефти, в январе сократили производство углеводородов примерно на 1,4 млн баррелей в сутки