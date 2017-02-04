Шувалов надеется на снижение процентных ставок по ипотеке в 2017 году

На данный момент ключевая ставка составляет 10%

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов выразил надежду на снижение процентных ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой Центробанка России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



«Надеемся, что в течение нынешнего года вместе с понижением ключевой ставки процентные ставки банков будут снижаться, и ипотека станет доступнее для наших граждан, – заявил он.



Следует уточнить, что ключевая ставка Центробанка – это тот процент, под который регулятор дает деньги коммерческим банкам. То есть чем дешевле деньги достаются банкам, тем под меньший процент они могут раздать их народу.



На данный момент ключевая ставка составляет 10%. Последний раз она снижалась на 0,5% в сентябре 2016 года.



Заметим, что это решение принимает Совет директоров. Его ближайшее заседание состоится 3 февраля.



По данным регулятора, в 2016 году ипотечных кредитов выдали на 1,3 трлн рублей. Для сравнения, в 2015 году эта цифра до триллиона не дотягивала и составляла 998 млн рублей.



Отметим, что рост ставок связан в первую очередь с льготной ипотекой. Государство субсидировало банкирам часть стоимости кредита. В результате те могли выдавать ипотеку по ставкам не выше 12%. Программа распространялась только на новостройки.



Теперь же необходимости в господдержке уже нет.